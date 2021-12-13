Махачкала, , 10:26 — REGNUM В Дагестане вынесен приговор бывшему министру связи и телекоммуникаций Юсупу Малламагомедову. Советский районный суд города Махачкалы признал его виновным и лишил свободы на два года с отбыванием в колонии общего режима, сообщили в суде. Помимо этого, экс-министру запретили занимать в течение двух лет должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Ущерб, нанесенный его действиями на посту главы ведомства, будет возмещен.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

«Суд также удовлетворил гражданский иск правительства Дагестана о взыскании суммы причиненного им ущерба в полном объеме, обратив взыскание на принадлежащую Малламагомедову квартиру в городе Москве», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

Напомним, уголовное дело в отношении Юсупа Малламагомедова было возбуждено по факту необоснованно завышенной им начальной (максимальной) цены госконтрактов при поставке техники и мебели для офисов МФЦ. Сумма ущерба составила более 20,8 млн рублей.

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