Ташкент, , 10:26 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и помощник Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу 13 декабря 2021 года обсудили вопросы двусторонних отношений.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, Лу прибыл в Ташкент для участия в первом заседании Диалога стратегического партнерства между Узбекистаном и США.

«В ходе переговоров рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также международной и региональной политики», говорится в сообщении.

Отмечается, что выражена обоюдная готовность сторон активно развивать конструктивный диалог, основанный на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга.

«Американская сторона заявила о своей поддержке программы демократических преобразований и социально-экономических реформ в новом Узбекистане», подчеркивает МИД.

Также, представитель США также дал высокую оценку усилиям Узбекистана по оказанию содействия афганскому народу и продвижению проектов в различных сферах.