Чебоксары, 13 декабря, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Чувашии при годовом плане инвестиционных расходов в 7,5 млрд рублей за 11 месяцев освоено чуть более половины. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такие данные привёл на планёрке сегодня, 13 декабря, первый вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков, отчитываясь об исполнении бюджета.

Cap.ru Данные минфина Чувашии

Глава минфина в своём выступлении отдельно остановился на инвестиционных расходах. По данным ведомства, на 2021 год выделено 7,545 млрд рублей в виде бюджетных инвестиций. Из них наибольшие вложения предусмотрено на развитие образования (свыше 1,91 млрд рублей) и ЖКХ (1,852 млрд рублей).

По итогам 11 месяцев освоено 3,877 млрд рублей инвестиционных расходов, что составляет 51,4% от годового плана.

«К сожалению, не удаётся преодолеть ежегодную ситуацию, что у нас по объектам капитального строительства максимальный объём падает, к сожалению, на конец года, когда сдаются объекты. У нас важнейшие объекты сдаются — девять детских садов, футбольные поля и так далее, достаточно много объектов. Я просто обращаю внимание коллег, что по сути за оставшиеся две недели нужно отработать большой объём документов и средств», — сказал Михаил Ноздряков.

По его словам, «обращает на себя внимание на 1 декабря низкий процент освоения» средств по направлениям «Экология» (32%) и «Туризм» (15%).

Как сообщало ИА REGNUM, На 1 декабря консолидированный бюджет увеличился на 10,2% и достиг 74,083 млрд рублей, расходы возросли на 10,7% и составили 69,46 млрд рублей. Бюджет исполнен с профицитом в размере 4,62 млрд рублей.