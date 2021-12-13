Биробиджан, 13 декабря 2021, 10:28 — REGNUM Жителей села Нагибово в Октябрьском районе Еврейской автономной области держит в страхе тигр. Он растерзал уже четырёх собак, сообщило 13 декабря ИА ЕАОMedia.
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По его словам, жители села очень боятся тигра, стараются реже выходить из дома, делают запасы продуктов. Селяне ждут помощи охотоведов и представителей органов власти.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в посёлке Биракан в Еврейской автономии волки растерзали пятерых собак. Хищники пошли искать еду в населённый пункт после сильного снегопада.