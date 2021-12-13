Вашингтон, 13 декабря, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В результате стрельбы в городе Бэйтаун в американском штате Техас один человек погиб и еще 13 получили ранения. Об этом 13 декабря сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес на своей странице в соцсети Twitter.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». Реж. Брайан Де Пальма. 1983. США Стрельба

«Число раненых увеличилось до 14, позднее один из них скончался. Троих в критическом состоянии забрала санитарная авиация, остальные, как сообщается, получили ранения, не угрожающие жизни», — написал он в своем сообщении.

При этом, согласно предварительным данным, неизвестный открыл огонь из автомобиля по толпе во время поминок.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что прокуроры обвинили в непреднамеренном убийстве родителей мичиганского подростка, который в начале этой недели смертельно ранил четырех одноклассников в школе