Великий Новгород, , 10:26 — REGNUM Более 200 бригад «Россети» ликвидируют последствия ночного ледяного дождя в Новгородской и Псковской областях. Там из-за непогоды несколько сотен населенных пунктов остались без электроэнергии. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

Восстановление электроснабжения после непогоды Пресс-служба «Россети Северо-Запад»

Отметим, ночью в указанных регионах на фоне потепления прошел ледяной дождь. Такие условия «идеальны» для образования льда на проводах.

«Сетевая компания не допустила масштабных отключений, многих потребителей включают в первые часы после технологических нарушений. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме», — заверили в компании.

В Новгородском филиале «Россети Северо-Запад» продолжает действовать особый режим работы, в Псковском филиале — режим повышенной готовности.

Напомним, на Новгородчине из-за непогоды без света остались 7,6 тыс. жителей.

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