Москва, 13 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В пяти регионах России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Kremlin.ru Татьяна Голикова

«Таких регионов пять: Сахалинская область, Адыгея, Республика Алтай, Камчатский край, Ненецкий автономный округ», — сказала Голикова.

При этом 23% заболеваемости приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург и 77% на остальные регионы страны, уточнила вице-премьер.