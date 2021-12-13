Екатеринбург, 13 декабря, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прокуратура проводит проверки после череды коммунальных аварий, которые произошли 1−12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

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По всем фактам коммунальных аварий надзорный орган оценит соблюдение ресурсноснабжающими организациями требований законодательства при подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону, а также своевременности проведения ремонтных работ и т.д. Также предстоит оценить работу аварийно-спасательных служб. И в случае наличия оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря часть Орджоникидзевского района города несколько часов оставалась без электричества. А затем на проблемы с электричеством пожаловались жители СНТ Шувакиш. Там на восемь часов без света осталось 45 домов.

Кроме того, в жилом районе ЖБИ 12 декабря отмечались перебои с горячей водой и отоплением. Проблема коснулась 22 многоквартирных домов.