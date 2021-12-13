Нью-Йорк, США, , 10:20 — REGNUM Netflix выложил в сеть новые кадры второго сезона сериала «Ведьмак», главную роль в котором исполняет Генри Кавилл. Изображения были опубликованы 13 декабря на портале Comicbook.

Ведьмак Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак»

На снимках, в частности, показан момент продолжения шоу, когда Геральт (Кавилл) и Цири (Фрейя Аллан) направляются в ведьмачий замок Каэр Морхен. Поклонники сериала также могут видеть на фото чародеек Тиссаю де Врие (Мианна Бёринг), Йениффер (Аня Чалотра) и Фрингилью Виго (Мими Дивени).

Напомним, продолжение «Ведьмака» Netflix начнёт показывать 17 декабря 2021 года. Ранее онлайн-кинотеатр выложил в сеть короткий отрывок второго сезона сериала, в котором появляется Цири.

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