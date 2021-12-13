Москва, 13 декабря, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Сбер провел первую конференцию по дизайну — SberDesign Conf. Как сообщают в пресс-службе кредитного учреждения, в ходе уникального мультидисциплинарного мероприятия в 15 сессиях специалисты и руководители международного уровня из России и других стран поделились своей экспертизой и конкретными кейсами, обсудили современные тренды развития дизайна в различных индустриях и то влияние, которое дизайн — как цифровых, так и аналоговых продуктов — оказывает на все аспекты жизни.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

Сессии конференции за первые сутки посмотрели более 200 тысяч раз, также удалось собрать сообщество из более чем 25 тысяч единомышленников, которые проявили интерес и зарегистрировались. Все видеоматериалы конференции бесплатно доступны на сайте SberDesign Conf. В фокусе внимания экспертов находились такие креативные области, как коммуникационный, промышленный и продуктовый дизайн, пользовательские интерфейсы, архитектура, мода, музыка, кино, дизайн шрифтов и виртуальной реальности, дизайн-системы, менеджмент творческих коллективов и история дизайна.

SberDesign Conf открылась панельной сессией «Дизайн всего». Её участниками стали CTO Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент Давид Рафаловский; всемирно известный художник и промышленный дизайнер Росс Лавгроув; режиссёр самого кассового российского фильма «Холоп» Клим Шипенко и другие. Модерировал дискуссию старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. Он подчеркнул, что ещё недавно дизайн воспринимался как отдельная узкая дисциплина: он был связан либо с красивой картинкой, либо с конкретной вещью, и мало кто задумывался о реальных людях, которые за этим стоят. Со временем понятие «дизайн» стало расширяться, превратилось в целую индустрию и проникло во все сферы жизни. И теперь дизайн лежит за пределами чертёжного листа или окна графического редактора, так что дизайнер больше не может оставаться узкопрофильным специалистом.

«Самое интересное — это взгляд на дизайн со всех сторон, обзор в 360 градусов, — отметилКрейнин. — Наша конференция — это возможность узнать, каким бывает дизайн в музыке, кино, моде и других индустриях, какие тренды существуют на рынке, что такое дизайн-системы и как их создавать. Смысл нашего мероприятия я вижу в следующем: если ты силён в одной дизайн-дисциплине, то сможешь увидеть всю междисциплинарность и широту дизайна в различных сферах — и это продвинет тебя в профессиональном развитии. Мы хотим, чтобы контент, который мы создали с участием ведущих дизайнеров России и мира и который мы сделали общедоступным, помогал специалистам становиться лучшей версией себя, а нашей стране в целом — выходить на лидирующие позиции в дизайне».

Давид Рафаловский в своём выступлении подчеркнул, что при разработке продуктов и решений важно концентрироваться не только на технологических аспектах, но и на эмоциональной составляющей для пользователя. «Сегодня во всём мире восприятие людей направлено не столько на технологии, которые используются в каком-то продукте, сколько на сам продукт, — заявил он. — Хуже всего создать супертехнологичное и очень сложное решение, но не получить от конечного потребителя тех эмоций, на которые рассчитываешь. В большинстве случаев это происходит, когда создатели забывают об элегантности решения, которое является «эмоциональным клеем», связывающим бренд, продукт и клиента».

По словам многих участников SberDesign Conf, сегодня неотъемлемой частью дизайна становится ESG-повестка: люди хотят, чтобы продукт или сервис не только наилучшим образом решал их задачи и был интуитивно понятен в использовании, но и не наносил вреда окружающей среде, мог быть переработан (если речь о товаре), имел минимальный или нулевой углеродный след. «Сейчас на дизайн колоссальное влияние оказывает цифровой мир. Но я люблю, когда органический аспект жизни сохраняется, — рассказал Росс Лавгроув. — И мы должны понимать, что будет много новых идей, однако органичная база неизменна. Цифровизация вдохновляет, но мы думаем о том, чего ожидать от будущего, также благодаря режиссёрам, которые создают вдохновляющий дизайн».

Ещё один заметный тренд — движение к метавселенным, которые скоро позволят людям вести активную жизнь в виртуальном мире посредством аватаров, которые будут ассоциироваться с реальными людьми. Уже сейчас набирает обороты покупка виртуальных товаров (одежды, аксессуаров, транспортных средств и так далее) для цифровых аватаров, например в гейминге. Основное препятствие для более интенсивного перехода к метавселенным — это недостаточный уровень развития решений в сфере виртуальной реальности, а также их высокая цена. Однако, учитывая экспоненциальный ход технологического прогресса, есть все основания полагать, что этот барьер будет снят в ближайшие несколько лет. В частности, эксперты SberDesign Conf уже спрогнозировали резкое падение популярности плоской картинки в пользу 3D‑ и VR-трансляций.

Клим Шипенко отметил, что в англоязычном мире дизайн существовал уже давно, а в России словом «дизайнер» вплоть до недавнего времени называли только тех, кто работал в сфере моды. В кино, подчеркнул режиссёр, дизайн имеет огромное значение, ведь двухчасовое погружение в метавселенную фильма обеспечивает только тщательная работа над его визуальной составляющей, которая включает точный подбор цветов и каждого попадаемого в кадр предмета. «Дизайн в кино как широкая составляющая — это основной инструмент, которым я пользуюсь с самого начала карьеры. Я каждый день принимаю решения и микрорешения в сфере дизайна — и в итоге создаю общую картину», — отметил Клим Шипенко.