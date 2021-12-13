Оренбург, 13 декабря, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Оренбургском государственном университете (ОГУ) открыли новое подразделение — факультет подготовки иностранных граждан. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Пресс-служба ОГУ Иностранные студенты

«Факультет призван обеспечить жителям дальнего зарубежья, не владеющим русским языком, подготовку к поступлению в российские вузы», — отметили в ОГУ.

Первый набор студентов на факультете начался осенью 2021 года. На сегодняшний день зачислено свыше 70 человек из Республики Чад, Египта, Алжира, Сомали, Франции, Индонезии, Иордании. Часть иностранцев уже прибыла в Оренбург. Молодые люди приступили к очным занятиям. Остальные завершают оформление необходимых документов, в ближайшее время они присоединятся к сокурсникам.

В университете подчеркнули, что открытие факультета для иностранных студентов является одним из шагов на пути к статусу международного вуза, заявленному в стратегии развития ОГУ.