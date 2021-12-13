Ереван, 13 декабря, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Ереване 13 декабря часть водителей автобусов в знак протеста не вышли на маршруты. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

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По данным журналистов, группа водителей собралась на автостоянке. Они требуют встречи с мэром столицы Армении Айком Марутяном, чтобы назвать свои требования.

Сообщается, что на автобусных остановках скопилось много людей. Они не могут уехать из-за нехватки транспортных средств. Таксисты подняли расценки на свои услуги.

Один из протестующих водителей сказал журналистам, что участники акции требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Других подробностей протестующие не сообщили.