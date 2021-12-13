Уфа, , 10:25 — REGNUM Полковник полиции Владимир Севастьянов назначен на должность начальника управления ГИБДД МВД по Башкирии. Об этом 13 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Инспектор ГИБДД Duma.gov.ru

«Мы Владимира Александровича знаем, мы вместе уже работали. Он принимал участие во всех наших мероприятиях. В качестве пожелания вам: мы ситуацию с гибелью людей на дорогах проигрываем. Большой рост у нас идет. Мы очень хорошо прошли 2019 и 2020 годы, 2021 год проходим плохо. И я не знаю, чем это объяснить. Вам нужно вникнуть с нашими коллегами из минтранспорта и постоянно этим заниматься. Я абсолютно уверен, что это возможно», — заявил глава республики.

Хабиров также отметил, что ждет от Севастьянова рекомендаций о том, что необходимо сделать для уменьшения гибели людей в ДТП.