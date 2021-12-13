Севастополь, , 10:18 — REGNUM В Севастополе подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом, это на два случая меньше, чем было подтверждено сутками ранее. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили 51 141 человек.

В настоящий момент выздоровели 47 476 человек, в том числе за последние сутки выписаны 292 пациента.

Скончались 1 778 человек с коронавирусом, в том числе за минувшие сутки зарегистрирована смерть четырёх пациентов в возрасте от 50 до 84 лет.

В Севастополе продолжается кампания по вакцинации против коронавируса. Регион является лидером по уровню коллективного иммунитета среди субъектов РФ.