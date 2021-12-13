Серпухов, Московская область, , 10:23 — REGNUM Выпускник православной гимназии в Серпухове устроил взрыв в помещении этого учебного заведения, расположенном на территории женского монастыря. Об этом сообщили 13 декабря в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.

Крест Дарья Драй © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что 13 декабря в 8:24 мск 18-летний выпускник гимназии вошёл в помещение рядом с Введенским Владычним женским монастырём и привёл в действие взрывное устройство. Пострадал сам юноша и 15-летний подросток.

Педагоги и учащиеся православной гимназии эвакуированы, на место вызваны медики.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, устроивший взрыв молодой человек скончался от полученных травм. У него были неприязненные отношения с педагогами и монахинями. Кроме него и подростка пострадали ещё шестеро детей.

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