* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 13 декабря, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Маулави Абдул Кабир встретился с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам мира Розмари Ди Карло, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество, сообщает региональный офис информационного агентства «Тасним».

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Он подчеркнул, что международное сообщество не должно беспокоиться об уважении прав человека и прав меньшинств в Афганистане.

Маулави Абдул Кабир также подчеркнул, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжит сотрудничать с международным сообществом по вопросам защиты прав человека. В Афганистане, по его словам, царит всеобщая безопасность.

Ди Карло также обсудила с представителем радикального движения ограничения на образование женщин и недавние протесты.

В ответ на просьбу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о признании, заместитель директора женской секции «HumanRightsWatch» Хезер Барр заявила на прошлой неделе, что оно не будет признано законным правительством, если оно не выполнит требований международного сообщества.

Ранее официальный представитель МИД «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул КаххарБалхи заявил, что непризнание правительства «Талибана» «(организация, деятельность которой запрещена в РФ) является отрицанием законных прав афганского народа и используется как инструмент давления.