Нью-Йорк, США, 13 декабря, 2021, 10:10 — ИА Регнум. «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Michael Miller «Нэшвилл Предаторз»

Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Нэшвилла» Филип Томасино.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 35 очков. «Рейнджерс» идут на пятом месте в Восточной конференции с 39 очками.

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