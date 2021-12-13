Москва, , 10:09 — REGNUM В Москве в наступающем 2022 году планируется построить и ввести в эксплуатацию около 1,5 млн кв. метров жилья по программе реновации, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Реновация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

За 11 месяцев 2021 года введено в эксплуатацию порядка 1 млн кв. метров жилья. В 2022 году запланировано переселение более 40 тыс. участников программы.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, до конца 2024 года, будут переселены более 200 тыс. человек. Для этого в планах — ввести в эксплуатацию 7,6 млн кв. метров жилья.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве по программе реновации подобрано 533 стартовых площадок.

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