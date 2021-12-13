София, , 10:07 — REGNUM В ходе своего внеочередного заседания Народное собрание (парламент) Республики Болгария приступит к голосованию по утверждению проекта состава нового правительства страны. Об этом 13 декабря сообщило Болгарское национальное радио.

По официальной информации, 11 декабря партия «Продолжаем перемены» («ПП»), победившая на парламентских выборах в ноябре нынешнего года, представила на подпись президенту Болгарии Румену Радеву список членов коалиционного кабинета министров РБ. Согласно основным пунктам документа, главные посты в структуре, помимо активистов «ПП», займут представители БСП, «Есть такой народ» и «Демократическая Болгария».

При этом активисты парламентской партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) объявили о намерении бойкотировать соответствующие слушания в Народном собрании. Как утверждают в руководстве ГЕРБ, в указанном документе «не были учтены интересы оппозиции».

Заседание НС запланировано на 13 декабря в 13.00 по местному времени (14.00 мск.).