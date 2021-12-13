Тбилиси, , 10:07 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 21 264 исследования на SARS-CoV-2 выявили 1527 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 13 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 890 813 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 837 263 победили инфекцию, в том числе 4588 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 12 777 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 46 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6138 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1183.

Днём ранее в Грузии в ходе 57 978 исследований выявили 3542 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 2234 человека, скончались 64 пациента с COVID-19.