Париж, , 10:07 — REGNUM Согласно данным министерства здравоохранения Франции, за сутки в стране выявили почти 44 тысячи случаев заражения коронавирусом, сообщает Le Parisien.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы приближаемся к пику пятой волны пандемии», — заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран в эксклюзивном интервью Le Parisien.

За сутки в стране выявили 43 848 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, 14 050 пациентов с COVID-19 в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях Франции.

С начала кампании вакцинации во Франции 52 289 589 человек получили по крайней мере одну инъекцию вакцины против коронавируса, а 51 216 188 человек прошли полную вакцинацию от коронавируса. Ревакцинацию в стране также прошли 14 496 659 человек.