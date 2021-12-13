Волгоград, , 10:10 — REGNUM Доклад по ситуации с нарушением прав жителей посёлка Горьковский в Советском районе Волгограда запросил 12 декабря глава СК России Александр Бастрыкин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Населённый пункт из-за строительства новой железнодорожной ветки может оказаться в изоляции от социальной инфраструктуры.

Железная дорога Дарья Драй © ИА REGNUM

Председатель Следственного комитета обратил внимание на сообщения в СМИ — местные жители утверждают, что из-за стройки часть населения оказалась отрезана от школ, магазинов и детских садов. По словам граждан, на их жалобы власти не реагируют. Руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Василию Семёнову поручено доложить о ситуации.

По данным издания «Высота 102», после строительства новой ветки будет закрыт железнодорожный переезд, в результате чего около 200 домов будут отрезаны от инфраструктуры. Жители направили обращения президенту России Владимиру Путину, главе СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову.