Юрьевец, Ивановская область, , 10:05 — REGNUM Мужчина утонул в акватории Волги в Юрьевецком районе Ивановской области 12 декабря, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Волга Наталия Николаева © ИА REGNUM

Сообщение о провалившемся под лёд мужчине поступило спасателям в 12:05. Трагедия произошла на Волге, в районе населённого пункта Быстрица. Спасатели извлекли из воды уже тело погибшего человека.

«Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются», — говорится в сообщении МЧС.

Отметим, что ранее в городе Плес на реке Волга прошли учения по спасанию провалившегося человека под лёд. Спасатели отработали практические действия личного состава с применением штатных средств спасания.