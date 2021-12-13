Юрьевец, Ивановская область, 13 декабря, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Мужчина утонул в акватории Волги в Юрьевецком районе Ивановской области 12 декабря, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Наталия Николаева ИА REGNUM Волга

Сообщение о провалившемся под лёд мужчине поступило спасателям в 12:05. Трагедия произошла на Волге, в районе населённого пункта Быстрица. Спасатели извлекли из воды уже тело погибшего человека.

«Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются», — говорится в сообщении МЧС.

Отметим, что ранее в городе Плес на реке Волга прошли учения по спасанию провалившегося человека под лёд. Спасатели отработали практические действия личного состава с применением штатных средств спасания.