Ярославль, 13 декабря 2021, 10:10 — REGNUM В Ярославле 12 декабря сотрудники полиции вывели с трибун стадиона «Арена-2000» трёх фанатов хоккейного клуба «ЦСКА». Об этом сообщает ЯрНьюс.
О задержании стало известно из видео, опубликованного в телеграм-канале «OFNEWS/Новости Околофутбола». Автор утверждал, что полиция без причин вывела четверых человек. Позднее случай прокомментировали в управлении МВД России по Ярославской области.
Сейчас в отношении мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения. Ещё два протокола составлены по статье о о мелком хулиганстве и один о неповиновении сотрудникам при исполнении.