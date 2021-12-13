Ярославль, 13 декабря, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Ярославле 12 декабря сотрудники полиции вывели с трибун стадиона «Арена-2000» трёх фанатов хоккейного клуба «ЦСКА». Об этом сообщает ЯрНьюс.

ХК «Локомотив» Арена-2000

О задержании стало известно из видео, опубликованного в телеграм-канале «OFNEWS/Новости Околофутбола». Автор утверждал, что полиция без причин вывела четверых человек. Позднее случай прокомментировали в управлении МВД России по Ярославской области.

«12 декабря 2021 года в Ярославле во время проведения хоккейного матча сотрудниками охранного предприятия были выявлены несколько граждан, находившихся на трибуне без средств индивидуальной защиты органов дыхания и не реагировавших на замечания. Трое мужчин 1976, 1985 и 1994 годов рождения были выведены с трибуны сотрудниками ОМОН Росгвардии, впоследствии были переданы сотрудникам полиции, которые доставили правонарушителей в ОМВД России по Красноперекопскому городскому району», — уточнили в пресс-службе ярославской полиции.

Сейчас в отношении мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения. Ещё два протокола составлены по статье о о мелком хулиганстве и один о неповиновении сотрудникам при исполнении.