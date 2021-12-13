Оренбург, , 10:03 — REGNUM В Оренбуржье появится областная детская филармония. Губернатор Денис Паслер заявил в Instagram-акаунте о том, что принял решение о ее создании.

Здание для будущей областной детской филармонии Minkult.orb.ru

Детская филармония разместится здании, которое является объектом культурного наследия — Архиерейском доме на проезде Коммунаров, 19.

«Средства на подготовку проектно-сметной документации для проведения работ в этом историческом здании мы уже предусмотрели в бюджете следующего (2022) года. Предстоит большая работа по формированию материальной базы. Уже сегодня можно сказать, что на этой творческой площадке будут заниматься прославленные детские коллективы региона — хор «Новые имена», танцевальный коллектив филармонии «Зернышко» и студия народного искусства «Забава». Будем создавать с нуля детский оркестр», — сказал глава региона.

По данным минкультуры Оренбуржья, в настоящее время творческое образование в области получают более 9 тысяч человек. Около 7 тысяч оренбуржцев ежегодно становятся победителями конкурсов от областных до международных.