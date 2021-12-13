Уфа, , 10:06 — REGNUM Семь человек погибли в результате пожаров в минувшие сутки в Башкирии. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Дом после пожара Kaluga.sledcom.ru

Сообщается, что в прошедшие 24 часа в республике пожары унесли жизни семи человек, при этом два человека пострадали. Всего в текущем году в Башкирии произошло 10 895 пожаров в результате которых погибли 258 человек.

Отмечается, что пожары в жилых помещениях возникают, как правило, из-за небрежного, халатного обращения с огнем, из-за неисправности и нарушения эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, внутриквартирных систем электрооборудования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в сгоревшем доме обнаружено тело мужчины.