Варшава, , 10:02 — REGNUM Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро предложит правительству республики прекратить отчисления в бюджет ЕС, если спор вокруг верховенства права вновь обострится. Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если спор обострится, я потребую, чтобы Польша приостановила выплаты», — заявил глава польского Минюста.

По его словам, Варшава также должна начать использовать право вето, например, в области климатической политики.

В интервью Збигнев Зёбро также раскритиковал заморозку средств для Польши из европейского фонда восстановления после пандемии, а также возможное использование механизма зависимости выплат от соблюдения верховенства права властями республики.

«ЕС проводит агрессивную политику и вовсе не заботится о верховенстве права», — заключил чиновник.

По его словам, цель подобной политики состоит в том, чтобы заставить Польшу согласиться на преобразование ЕС в подобие федерации во главе с Берлином.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года главы стран ЕС согласовали, что размеры и механизм выплат из долгосрочного бюджета ЕС и фонда восстановления после пандемии каждой стране-члену союза будут зависеть от того, как ее руководство соблюдает принцип верховенства права и закона.

По мнению руководства Польши, положение о механизме выплат из бюджета ЕС вводит политическую оценку государств ЕС, не определяя каких-либо внятных критериев для соблюдения законности.