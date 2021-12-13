Петропавловск-Камчатский, , 15:21 — REGNUM На Камчатке благодаря реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» появится семейное крестьянско-фермерское хозяйство по производству молока и мяса крупного рогатого скота, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря в краевом правительстве.

На ферме Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

Читайте также: Обратившемуся к Путину подростку из Якутии подарили корову

В рамках нацпроекта житель села Шаромы Мильковского района получит грант в сумме более 38 млн рублей. Денежные средства он потратит на ремонт производственных помещений, приобретение сельскохозяйственных животных и нового оборудования. В результате создания семейной фермы в селе Шаромы будут созданы дополнительные рабочие места.

«Грантовая поддержка фермерских хозяйств и кооперативов — одно из важнейших мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства, особенно она важна для молодых людей, которые стремятся развивать свой бизнес на селе», — прокомментировала член Центрального штаба ОНФ Юлия Оглоблина.

Как сообщало ИА REGNUM, выполнена просьба жителя якутского села Арылах Алексея Сокольникова, который, дозвонившись на прямую линию президента РФ Владимира Путина, попросил подарить ему корову. Мальчик ждал пять месяцев, написалоИА SakhaDay.