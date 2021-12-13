Санкт-Петербург, , 10:01 — REGNUM Циклон, пришедший в Петербург с запада, вновь завалил город снегом, создал угрозу гололеда на дорогах и тротуарах и резко осложнил дорожную ситуацию утром в понедельник, 13 декабря. Особенно много пробок в восточной части города.

Спасаясь под зонтиком от мокрого снега Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ранее ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило о том, что ночью пройдет сильный снег, а днем ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Так и произошло.

По данным на 9 часов утра, дорожные пробки в Петербурге составили нехарактерные для этого времени 8 баллов, сообщает сервис «Яндекс. Карты». Затем балл пробок снизился до семи. Наиболее тяжелая ситуация сложилась на Октябрьской набережной и на Народной улице, в районе Володарского моста, где произошло сразу несколько ДТП. Также напряженная ситуация на восточном участке КАД Петербурга.

По прогнозу петербургского гидрометцентра, днем в Петербурге небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха −1…+1 гр. На дорогах гололедица.