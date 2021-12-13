Тбилиси, 13 декабря, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД) проведёт в день его рождения 21 декабря массовую акцию протеста. Об этом сообщил председатель ЕНД Ника Мелия в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Идейному лидеру партии в этот день исполнится 54 года. Акция в его поддержку пройдет вечером на проспекте Руставели. Других подробностей Мелия не сообщил.

Ранее в ЕНД обещали, что будут проводить акции в поддержку своего лидера каждый день.

Напомним, Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Его обвинили в нарушении границы, так как он вернулся на родину, минуя пограничные пункты. По версии следствия, он прибыл в Грузию 29 сентября в грузовике с продуктами, который доставили на пароме в Поти.