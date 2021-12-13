Элиста, 13 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Калмыкии 13 декабря ожидается усиление ветра. Это следует из оперативного прогноза вероятности возникновения ЧС на территории республики, опубликованного на сайте регионального управления МЧС России.

Ветер

Согласно данным Калмыцкого гидрометцентра, в течение дня существенных осадков в регионе не ожидается. Восточный ветер будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду, местами прогнозируются порывы до 18 метров в секунду.

В дневные часы в Калмыкии воздух прогреется максимально до +3 градусов. В Элисте столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки.