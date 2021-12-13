Село Хороль, Приморский край, 13 декабря, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В селе Хороль Приморья возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка после ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

ДТП

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Установлено, что вечером 11 декабря 44-летний мужчина, находясь за рулем своего автомобиля Honda Stepwgn в состоянии алкогольного опьянения, выехал на обочину и сбил 15-летнюю девочку в селе Хороль.

От полученных повреждений ребёнок скончался в больнице.

«На месте ДПТ проведен осмотр, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», — пояснили следователи.

Фигуранту грозит лишение свободы до 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на трассе в Магдагачинском районе столкнулись минивен и грузовик. Водитель «легковушки» погиб.