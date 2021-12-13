Москва, 13 декабря, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Москве в декабре открылось более 150 катков с искусственным льдом. Они будут работать ближайшие четыре месяца. Об этом сегодня, 13 декабря, написал в своем блоге мэр Сергей Собянин, сообщается на портале столичного правительства.

Каток

По его словам, катки есть в каждом районе города, большинство москвичей могут дойти до них за 10−15 минут. Кроме того, зимой в городе будут работать более 1 тыс. хоккейных коробок во дворах и на школьных стадионах.

«Были сомнения, следует ли открывать катки в условиях пандемии. Но подхватить коронавирус на улице сложнее, чем в помещении. А лишний заряд бодрости и хорошего настроения зимой гораздо нужнее, чем летом», — считает Собянин.

ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве на главной выставке страны — ВДНХ — 26 ноября открылся самый большой каток в городе.

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