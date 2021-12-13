Чебоксары, , 09:57 — REGNUM По итогам 11 месяцев консолидированный бюджет Чувашии исполнен с профицитом в размере 4,6 млрд рублей, в то время как предполагался дефицит в сумме около 4,8 млрд рублей. Доходы и расходы выросли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 13 декабря, первый вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков.

Данные минфина Чувашии Cap.ru

На 1 декабря в консолидированный бюджет поступило 74,083 млрд рублей, что на 10,2% больше аналогичного прошлогоднего периода. Из них собственные доходы увеличились на 15,6% и достигли 40,5 млрд рублей.

В структуре поступлений налоговые доходы превысили 37 млрд рублей, неналоговые — 3,4 млрд рублей, что соответственно на 13,3% и 48,1% больше уровня января — ноября прошлого года.

«Достаточно хорошая позитивная динамика», — прокомментировал Михаил Ноздряков.

Данные минфина Чувашии Cap.ru

Расходы возросли на 10,7% и составили 69,46 млрд рублей. Консолидированный бюджет исполнен с профицитом в сумме 4,62 млрд рублей при плановом дефиците в размере 4,79 млрд рублей.