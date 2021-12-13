Гонконг, Китай, , 10:09 — REGNUM У привитых от коронавируса людей не наблюдается довольно устойчивого гуморального иммунного ответа на штамм «Омикрон», заявил профессор кафедры патологии Гонконгского университета Джон Николлс в беседе с РИА Новости.

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По его словам, пока преждевременно говорить о том, насколько опасен и заразен новый штамм коронавируса, выявленный первоначально в Южной Африке. Если подтвердится его не меньшая опасность по сравнению с прежними штаммами, значит, должна быть возможность перенастроить вакцины для противодействия именно этому варианту вируса.

Прямо сейчас, отметил Николлс, инкубируются образцы респираторных путей для изучения опасности и контагиозности «Омикрона». Результаты будут получены, предположительно, через несколько недель. Также многие лаборатории запускают тесты с мышами и хомяками.

Оценивая эффективность вакцинации на фоне распространения штамма «Омикрон», Николлс отметил, что довольно устойчивого гуморального иммунного ответа у привитых пациентов не проявляется. Однако в Северной Америке полагают, что вакцинировать людей уже существующими вакцинами лучше, чем не вакцинировать вообще.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что штамм «Омикрон» заменит собой распространившийся ранее штамм «Дельта».

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