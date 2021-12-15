15 декабря 2021 | Время чтения 7 мин

Владимир Марочкин, , 16:47 — REGNUM Каждый советский человек наверняка помнит весёлую сценку из кинофильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница», в которой Бывалый, герой Евгения Моргунова, учит молодых людей танцевать твист: «Носком правой ноги вы давите окурок… Оп-оп-оп! Второй окурок давите носком левой ноги… Теперь оба окурка вместе!». На самом деле Бывалый, говоря о технике исполнения танца в фильме, почти точь-в-точь повторяет советы американского чернокожего певца Чабби Чеккера о том, как танцевать твист:

«Ночной Проспект» Личный архив Владимира Марочкина

«Вращайте стопы, как будто тушите сигарету. Все тело двигается вперед и назад, и из стороны в сторону!» — эту реплику Чабби Чеккер произнес на телешоу в 1960 году.

Новый танец настолько понравился зрителям, что песенка Чабби Чеккера The Twist моментально взлетела на самый верх американских хит-парадов.

Следующий хит Чеккера Let's Twist Again положил начало твистовой лихорадке во всём мире. В 1961 году твист стали танцевать не только молодые люди на дискотеках того времени, но и такие знаменитости, как Грета Гарбо, Жаклин Кеннеди и герцоги Виндзорские. Даже на приёмах у английской королевы теперь танцевали твист.

В 1963 году твист добрался и до Советского Союза.

В тот год певица Тамара Миансарова представляла Советский Союз на престижном песенном фестивале в польском городе Сопоте. На конкурсной сцене советская певица исполнила песню «Солнечный круг», с которой годом ранее стала лауреатом VIII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Хельсинки. Композиция оказалась настолько необычной и современной, что жюри единогласно отдало исполнительнице главный приз фестиваля.

Тамара Миансарова

«В Польше меня встретили очень радушно, — рассказывала Тамара Миансарова, — у нас была маленькая репетиция с большим оркестром, и в тот же день я вышла и спела песню «Солнечный круг»… Потом мы всю ночь смотрели выступления остальных конкурсантов. И уже в четыре часа утра, когда мы сидели в ресторане и ждали объявления победителей, туда вошел председатель жюри и торжественно сказал: «Поздравляю пани Тамару, которая получила первую премию…»

После фестиваля в Сопоте Тамара Миансарова стала необычайно популярна не только у себя на родине, но и в Польше, где ее прозвали «Соловьем Москвы» и «Пани Солнышко» — и даже назвали в её честь духи.

Домой в Советский Союз Тамара Миансарова возвращалась не только с главным призом Сопотского фестиваля. Польша, хоть и считалась страной соцлагеря, всё же была ближе к Западу, поэтому там в то время царил твист. Тамара тут же загорелась модными ритмами и записала песню «Руде Рыц», которая у нас стала известна как «Рыжик». Но эта песня не может считаться первым советским твистом, потому что её авторы композитор Богуслав Климчук и поэт Адам Хоспер были поляками. Первой её исполнительницей была польская певица Хелена Майданек. Лишь перевод на русский сделал советский автор Асар Эппель:

«Я сбилась с ног, пуст кузовок,

Только тебя не вижу.

Ну, появись, ну, оглянись,

Выгляни, рыжик рыжий…»

Первый советский твист осенью того же, 1963 года сочинили композитор Юрий Саульский и поэт Михаил Танич.

Юрий Сергеевич Саульский рассказывал, как в конце 1963 года в его маленькой квартирке на Садово-Спасской появился поэт Михаил Танич и принес текст «Чёрного кота». Незадолго до этого они написали «датскую» песенку (так назывались песни, сочиняемые к памятным датам) ко Дню Военно-морского флота. Это был простенький марш. И слова у него были соответствующими, пустяковыми:

«Зачехлённые дула могучих орудий

И глаза загорелых ребят…»

Михаил Танич Цитата из видео «Михаил Танич, его судьба и его песни. 15.09.2020» на YouTube

По словам Саульского, Михаилу Таничу было очень совестно за ту поделку, и он предложил:

«Давай, Юра, теперь нормальную песню сделаем!» — и протянул листочек со словами. Саульский сел за рояль и на одном дыхании за четверть часа сочинил весёлую мелодию.

В тот же день Танич и Саульский отправились в редакцию радиопрограммы «С добрым утром!». В этой редакции работали мастера, люди с большим опытом, вкусом и, главное, острым нюхом: Валентин Козлов, Виталий Аленин, Наталья Ростовцева. Прослушав песенку, они сказали, что эта песня будет эпидемически популярной. Саульский с Таничем с удовольствием им поверили, и тут же всю редакцию повели в ресторан отмечать будущий шлягер. И отметили — на все деньги, что наскребли у себя карманах.

Первой эту песню записала певица Людмила Шорникова. Но через некоторое время «Чёрного кота» спела Тамара Миансарова, и именно в её исполнении эта песня стала широко известной. «Спецы» из «Доброго утра» оказались правы — «Чёрного кота» запели не только по всему Советскому Союзу, но и в странах Восточной Европы: в Польше, Чехословакии, ГДР.

Главным отечественным хитом следующего, 1964 года стал твист «Лучший город Земли» («Ты никогда не бы­вал в нашем городе светлом…») Арно Бабаджаняна и Леонида Дербенева в исполнении Муслима Магомаева. Но, несмотря на то, что песня пользовалась огромной популярностью, первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв, подозрительно относившийся к современным ритмам, велел убрать её из радиоэфира:

«Что? Твист? О Москве?!! Снять!!!»

Вера Дербенева, жена Леонида Дербенева, рассказывала, что после того, как Хрущёв покинул пост первого секретаря ЦК КПСС, поэт позвонил на радио и сказал:

«Ну вот, Магомаев сделал все, что мог: Хрущева сняли. Теперь можете смело включать «Лучший город Земли» в эфир!»

С тех пор твист сделался неотъемлемой частью советской эстрады. «Королева красоты» Муслима Магомаева, «Наш сосед» Эдиты Пьехи, «Хмуриться не надо, Лада» Вадима Мулермана, «Песенка о медведях» Аиды Ведищевой, «Зима» Эдуарда Хиля — под эти твисты танцевал весь Советский Союз.

Муслим Магомаев в 60-х годах

Такого демократического и самодостаточного танца свет ранее не видывал. Даже в Звёздном городке это был самый популярный танец. Рассказывают, что Юрий Гагарин очень неплохо исполнял твист, но танцором номер один среди твистующих космонавтов был Герман Титов.

Само слово Twist означало «кручение» или «верчение», но в отличие от других танцев, даже рок-н-ролла, партнер мог крутиться и вертеться сам. Фигуры были простые — дёргай туда-сюда руками, вихляй туда-сюда задом, топчи ногами окурки. Запрещалось только отрывать обе ноги от пола, как в рок-н-ролле. Партнер для твиста был необязателен, а если даже он есть, можно не синхронизировать с ним свои движения. Этому правилу особо радовались девушки. Теперь не надо было ждать чьего-либо приглашения, если хочется потанцевать. Весельчак-твист разрушил негативное состояние, о котором поется в песне, когда «на десять девчонок по статистике девять ребят…»

Таким образом, твист стал одним из символов 1960-х годов.

Но в следующее десятилетие этот танец утонул под напластованиями других музыкальных стилей: шейк, диско, фанк, хард. Возвращение твиста случилось только в 1980-е, когда подросли дети тех, кто самозабвенно твистовал в 1960-е годы и кто своих детей учил жить в ритмах твиста. Группы «Браво», «Секрет», «Мистер Твистер», «Ночной Проспект» подхватили эстафету, оброненную в 1970-е годы, и твист снова закружил нашу страну в веселом танце.

«Браво» Личный архив Владимира Марочкина

Автор этого текста однажды обратил внимание на то, что на концерты группы «Мистер Твистер» стали приходить пожилые, уже поседевшие люди. Оказалось, что это были мамы и папы поклонников «Мистера Твистера». В 60-е годы они сами с восторгом отчебучивали твист. Теперь это были уже взрослые люди, которые работали в Академии наук, или в МИДе, или во Внешторге. Но они стремились танцевать те танцы, что были модными во времена их юности.

Скоро Новый год. На площадях и улицах уже устанавливают ёлки, украшают зелёных красавиц игрушками, фонариками и мишурой. На экранах телевизоров вновь заискрятся шутками бессмертные комедии Леонида Гайдая. Твист также обязательно зазвучит под Новый год, потому что эти ритмы являются символом обновления и новых надежд, твист даёт энергию и радость жизни, делает людей молодыми.

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