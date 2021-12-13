Благовещенск, , 10:41 — REGNUM В Амурской области в 2022 году оснастят новым компьютерным оборудованием 30 школ. Цифровизация будет проходить в рамках нацпроекта «Образование», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе правительства региона.

Цифровизация Анна Новикова © ИА Красная Весна

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В рамках программы «Цифровая образовательная среда» в Приамурье за два года более 120 образовательных организаций получили ноутбуки, интерактивные комплексы, сканеры, принтеры и другую технику. Всего учреждения образования укомплектовали более, чем 4 тыс. единиц оборудования.

«В новом году продолжим работу по созданию в школах цифровой образовательной среды. Новое оборудование получат еще 30 учреждений. Цифровизация школ необходима для повышения качества образования, современная техника позволит сделать привычные занятия более функциональными, понятными и интересными для детей», — прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

В школе села Саскаль Шимановского района, где в октябре подключили высокоскоростной интернет, благодаря этому появились новые возможности. Педагоги повышают квалификацию через интернет, проводятся онлайн-вебинары и видеоконференции.

«Интернет в школе — важное условие для создания цифровой образовательной среды, крайне необходимой в условиях пандемии. Президент поручил правительству до конца 2021 года обеспечить подключение всех общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету, и Общероссийский народный фронт держит этот вопрос на постоянном контроле», — подчеркнула сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии по сравнению с прошлым годом в разы увеличилось количество новых центров «Точка роста». Всего их открыто в 2021 году 111, в 2020 — 42.