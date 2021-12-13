Сан-Франциско, США, 13 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Американская альтернативная метал-группа Faith No More отменила концертные даты в Европе, Австралии и Новой Зеландии, сообщив об этом в своих социальных сетях Они объяснили свое решение, сославшись на «возникшие сложности»

Музыка

«Последние новости из нашего штаба в FNM. К сожалению, из-за наших текущих проблем мы не будем готовы выступить в предстоящих турах по Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Европе», — написала группа в своем Facebook. «Играть в зале меньше чем со 100% заполняемость после столь долгого времени, для нас — не вариант. Мы приносим извинения всем вам, обладателям билетов, и навсегда благодарны нашим болельщикам за вашу поддержку и понимание».

В минувшем сентябре Майк Паттон объявил, что отменил свои предстоящие гастроли Faith No More и Mr. Bungle, сославшись на причины психического здоровья.