Серпухов, Московская область, , 09:54 — REGNUM На место происшествия в Серпуховской женский монастырь выехал прокурор Подмосковья Сергей Забатурин, сообщили 13 декабря в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

Взрыв Pixabay.com

«Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин», — рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что в результате нападения на монастырь пострадал подросток.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории женского монастыря в Серпухове взорвалось самодельное взрывное устройство, которое пронёс на территорию мужчина. В результате есть пострадавшие, им оказывается помощь. Злоумышленника задержали.