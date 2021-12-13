Серпухов, Московская область, 13 декабря, 2021, 09:54 — ИА Регнум. На место происшествия в Серпуховской женский монастырь выехал прокурор Подмосковья Сергей Забатурин, сообщили 13 декабря в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

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«Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин», — рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что в результате нападения на монастырь пострадал подросток.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории женского монастыря в Серпухове взорвалось самодельное взрывное устройство, которое пронёс на территорию мужчина. В результате есть пострадавшие, им оказывается помощь. Злоумышленника задержали.