Марксовский район, Саратовская область, 13 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В одном из частных домов в селе Александровка Марксовского района Саратовской области 13 декабря врачи диагностировали смерть трёхлетнего мальчика и пятилетней девочки. В реанимацию госпитализировали семилетнего мальчика и 23-летнюю тетю детей. Организована доследственная проверка, сообщает следственное управление СКР по региону.

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Признаков насильственной смерти на телах погибших детей при внешнем осмотре не обнаружили. В доме имеются газовые колонка, котел и плита. При исследовании специалисты газовой службы не выявили опасной для жизни и здоровья концентрации вредных веществ в помещениях дома. По предварительной версии, причиной произошедшего могло стать отравление неизвестным веществом.

ИА REGNUM ранее сообщало, около полудня 23 сентября в школе №93 Приморского района города Санкт-Петербурга школьник почувствовал себя плохо и в тяжелом состоянии был госпитализирован в детскую городскую больницу №5, где помещен в реанимацию. Медики зафиксировали у него острое отравление неизвестным веществом депримирующего действия.

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