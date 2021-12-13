Серпухов, Московская область, 13 декабря 2021, 09:54 — REGNUM Устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре подросток был воспитанником церковно-приходской школы при обители, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По предварительным данным, во время учебы нападавший подвергался «буллингу».
Как сообщало ИА REGNUM, происшествие случилось на территории женского монастыря в Серпухове. Подросток принёс на территорию монастыря самодельную взрывчатку и привёл её в действие. По последним данным, в результате пострадали семь человек.