Москва, , 09:53 — REGNUM О том, какие продукты питания провоцируют отечность, рассказала 13 декабря диетолог-нутрициолог Ирина Караева.

Молочные продукты в магазине Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Многие жалуются на отеки. Если вы хотите их избежать, стоит отказаться от некоторых продуктов — например, молочных. Цельное молоко, сливки, сыр — все они провоцируют отечность лица. Лучше употреблять продукты из козьего молока или безлактозные молочные продукты», — приводит ее слова РИА Новости.

Также диетолог отметила, что употребление сахара, как и глютена, повышает уровень инсулина в крови и задерживает воду и потому, по ее мнению, пшеничный хлеб и мучные изделия могут являться основной причиной отеков.

При этом Караева добавила, что избыток глютена вреден и при отказе от него уже через несколько месяцев, как она считает, человек может увидеть «приятные изменения».

«Самая главная ошибка при отеках — это перестать пить воду! Воду пить надо. Часто отеки бывают от обезвоживания организма. Уберите эти продукты из рациона, начните вести здоровый образ жизни, пейте достаточно воды и ложитесь спать вовремя. И уже через пару недель вас перестанут беспокоить отеки и появится энергия», — заключила она.

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