Воронеж, , 09:50 — REGNUM Огромные счета на оплату жилищно-коммунальных услуг получили жители одного из жилищных комплексов в Воронеже. Фотографии квитанций, в которых выставлены суммы, превышающие 50 тыс. рублей и 29 тыс. рублей, пользователи выложили в паблике «Мой и твой Воронеж» 11 декабря.

Счет за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

На фото видно, что сумма, выставленная жителям в квитанциях, составляет, например, 50 648 рублей, в другой квитанции 28 581 рубль.

В комментариях жители пишут, что причиной стал сбой программы.

«УК уже извинилась, произошёл сбой программы при распечатке квитанций, в понедельник принесут нормальные именно за ноябрь», — написала Светлана П.

Отметим, что ранее жители ряда домов в Воронеже жаловались на высокие счета за отопление по итогам октября.