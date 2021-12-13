Канберра, , 10:04 — REGNUM В Почте Австралии 13 декабря подтвердили, что сегодня последний день, когда граждане могут оправить рождественские подарки стандартной почтой, если они хотят, чтобы адресаты получили их до наступления праздника. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Рождество достанется не всем Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако если подарок еще не куплен или до сих пор не отправлен по какой-либо причине, то граждане могут воспользоваться услугами экспресс-почты. Тогда крайние сроки отправки приходится на 20 декабря или 15 декабря (для жителей Западной Австралии и Северной территории Австралии).

Главный менеджер Почты Австралии по вопросам доставки Род Барнс заявил в интервью Nine News, что он ожидает, что в этом году будет поставлен рекорд по количеству отправленных посылок — более 52 миллионов, при этом более трех миллионов посылок будут доставлены клиентам за один день в преддверии Рождества.

«Если граждане все же не уложатся в сроки отправки, мы все равно сделаем все возможное, чтобы эти подарки были доставлены вовремя, но важно понимать, что они могут прибыть только уже после Рождества», — предупредил Барнс.