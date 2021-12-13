Серпухов, Московская область, 13 декабря, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Два юноши в возрасте 18 и 15 лет пострадали при взрыве самодельной бомбы возле православной гимназии при Серпуховском женском монастыре в Подмосковье. Об этом сообщает 13 декабря телеграм-канал Mash.

Larithek Серпухов

18-летний Владислав С. принёс взрывное устройство на территорию женского монастыря, бомба сработала у входа в православную гимназию во имя преподобного Варлаама Серпуховского. Травмы получили сам Владислав и 15-летний Иван Г.

Ивана госпитализируют в Люберецкий ожоговый центр, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемого в совершении подрыва на территории монастыря задержали.

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