Лондон, 13 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Британский рок-музыкант Сэм Фендер, вернувшийся с новым альбомом «Seventeen Going Under» в минувшем сентябре, порадовал фанатов акустической версией заглавного сингла. В записи песни приняла участие победительница премии Brit Awards певица Холли Хамберстоун. Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

(сс) StockSnap Музыка

После того, как стало известно, что Холли Хамберстоун стала обладательницей статуэтки премии Brit Awards в номинации «Восходящая звезда», Сэм Фендер поздравил ее с достижением, выложив на своем YouTube-канале совместную акустическую запись песни «Seventeen Going Under», ставшей главным хитом второго альбома британского рок-исполнителя.

Ранее Хамберстоун также сотрудничала с Джеком Стедманом из Bombay Bicycle Club на недавнем лондонском шоу, чтобы исполнить новую версию песни «Friendly Fire».