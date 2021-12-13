Канберра, , 09:51 — REGNUM Житель Нового Южного Уэльса стал первым пациентом в Австралии, который был доставлен в больницу после того, как он был заражен дельта-штаммом коронавируса. Об этом 13 декабря сообщил телеканал Nine News.

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За прошедшие сутки в штате зарегистрировано 485 новых случаев коронавируса, в том числе 10 новых случаев заражения штаммом «Омикрон». Сообщая о новой статистике, представители министерства здравоохранения Австралии отметили, что в ближайшие дни случаев заражения омикрон-штаммом станет еще больше, поскольку не все образцы прошли геномное секвенирование.

По состоянию на 13 декабря на территории самого густонаселенного штата Австралии выявили 53 случая заражения «Омикроном».

За прошедшие сутки от COVID-19 в штате умерли два человека.